Четвъртодивизионният Флийтууд поднесе голямата сензация срещу Арсенал

Четвъртодивизионният Флийтууд поднесе една от най-големите изненади в историята на Купата на Лигата в Англия, след като елиминира шампиона на Висшата лига Арсенал. Домакините спечелиха с 5:3 след изпълнение на дузпи, след като редовното време на стадион "Хайбъри“ завърши 1:1.

Разликата от 84 позиции между двата отбора в английската футболна йерархия не попречи на Флийтууд да постигне исторически успех и да се класира за четвъртфиналите на турнира за първи път.

Домакините поведоха в 21-вата минута, когато Аарън Лупало-Би се пребори със защитата на Арсенал, навлезе в наказателното поле и прокара топката между краката на вратаря Илан Мелие.

След почивката мениджърът на гостите Микел Артета направи промени, включвайки в игра Мартин Йодегор и Бен Уайт. Натискът на лондончани даде резултат в 50-ата минута, когато Виктор Гьокереш се възползва от разбъркване след центриране на Седак О'Нийл и изравни за 1:1.

Арсенал продължи да създава положения, но Кай Хаверц пропусна няколко отлични възможности, а вратарят на Флийтууд Джей Линч направи решаващи спасявания.

В 85-ата минута ситуацията за "артилеристите“ се усложни допълнително, след като 16-годишният Макс Доуман получи директен червен картон след спречкване с противников футболист.

Въпреки численото си намаление Арсенал продължи да атакува, но не успя да стигне до победен гол и двубоят беше решен с дузпи.

Футболистите на Флийтууд показаха впечатляващо хладнокръвие от бялата точка, реализирайки и петте си изпълнения. Джей Линч спаси удара на Бруно Гимараеш, а Хоги отбеляза решаващата дузпа за крайното 5:3.

След последното изпълнение привържениците на домакините нахлуха на терена, за да отпразнуват историческата победа.

"Да победим шампиона на Англия след дузпи е огромно постижение. Всички момчета бяха великолепни“, заяви вратарят Джей Линч след срещата.

We have knocked Arsenal out of the League Cup. Wow. Fox Group https://t.co/iTQNyb4YcH — Fleetwood Town Football Club (@ftfc) October 27, 2026

Така Флийтууд продължава приказното си участие в турнира, докато Арсенал напуска надпреварата след сензационно поражение от отбор, който заема 18-ото място в Лига 2.