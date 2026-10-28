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Четвъртодивизионният Флийтууд поднесе голямата сензация срещу Арсенал

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Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
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Домакините елиминираха "артилеристите“ след дузпи и за първи път в историята си достигнаха четвъртфиналите за Купата на Лигата

Четвъртодивизионният Флийтууд поднесе голямата сензация срещу Арсенал
Снимка: AP Photo
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Четвъртодивизионният Флийтууд поднесе една от най-големите изненади в историята на Купата на Лигата в Англия, след като елиминира шампиона на Висшата лига Арсенал. Домакините спечелиха с 5:3 след изпълнение на дузпи, след като редовното време на стадион "Хайбъри“ завърши 1:1.

Разликата от 84 позиции между двата отбора в английската футболна йерархия не попречи на Флийтууд да постигне исторически успех и да се класира за четвъртфиналите на турнира за първи път.

Домакините поведоха в 21-вата минута, когато Аарън Лупало-Би се пребори със защитата на Арсенал, навлезе в наказателното поле и прокара топката между краката на вратаря Илан Мелие.

След почивката мениджърът на гостите Микел Артета направи промени, включвайки в игра Мартин Йодегор и Бен Уайт. Натискът на лондончани даде резултат в 50-ата минута, когато Виктор Гьокереш се възползва от разбъркване след центриране на Седак О'Нийл и изравни за 1:1.

Арсенал продължи да създава положения, но Кай Хаверц пропусна няколко отлични възможности, а вратарят на Флийтууд Джей Линч направи решаващи спасявания.

В 85-ата минута ситуацията за "артилеристите“ се усложни допълнително, след като 16-годишният Макс Доуман получи директен червен картон след спречкване с противников футболист.

Въпреки численото си намаление Арсенал продължи да атакува, но не успя да стигне до победен гол и двубоят беше решен с дузпи.

Футболистите на Флийтууд показаха впечатляващо хладнокръвие от бялата точка, реализирайки и петте си изпълнения. Джей Линч спаси удара на Бруно Гимараеш, а Хоги отбеляза решаващата дузпа за крайното 5:3.

След последното изпълнение привържениците на домакините нахлуха на терена, за да отпразнуват историческата победа.

"Да победим шампиона на Англия след дузпи е огромно постижение. Всички момчета бяха великолепни“, заяви вратарят Джей Линч след срещата.

Така Флийтууд продължава приказното си участие в турнира, докато Арсенал напуска надпреварата след сензационно поражение от отбор, който заема 18-ото място в Лига 2.

#Флийтууд Таун #Арсенал ФК #Купа на Лигата на Англия

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