Чирпан събира млади почитатели на Яворовата поезия за 35-ото издание на Националния конкурс „Подир сенките на облаците“

Ученици от цялата страна ще имат възможност да се превъплътят в света на Пейо Яворов по време на 35-ото издание на Националния конкурс за рецитация „Подир сенките на облаците“. Събитието ще се проведе на 6 юни в Чирпан.

В конкурса могат да участват ученици от 5. до 12. клас, разделени в две възрастови групи. Всеки участник трябва да представи едно стихотворение на Яворов, а изпълненията могат да бъдат както индивидуални, така и групови.

Организаторите ще оценяват не само колко добре е научен текстът, но и начина, по който рецитаторите пресъздават емоцията и смисъла на творбите. Важни ще бъдат артистичността, дикцията, контактът с публиката и емоционалното представяне.

Индивидуалните изпълнения могат да бъдат до пет минути, а груповите – до десет. Най-добре представилите се участници ще получат грамоти и награди.

Желаещите да се включат могат да изпратят заявка до 31 май до Къща музей „Пейо К. Яворов“ или на електронната поща yavorovmuseum@abv.bg. В нея трябва да бъдат посочени имената на участника, училището, класът и избраното стихотворение.

Миналата година конкурсът събра около 40 ученици от различни градове в страната, сред които Чирпан, Стара Загора, Казанлък и Хасково.

Междувременно още една инициатива, свързана с Яворов, ще събере деца в Чирпан. В къщата музей на поета ще се проведе пленерът „Чирпан - градът на Яворов и моят роден град“, в който ще участват деца до 7-годишна възраст от общината. Целта е най-малките да опознаят родния си град и личността на поета чрез рисуване и творчество.