Студенти и ученици превърнаха учебния ден в „Маратон за герои“

Студенти по педагогика и ученици от Велико Търново превърнаха учебния ден в пространство за игри, творчество и практически уроци по време на последните две издания на инициативата „Маратон за герои“.В тях се включиха над 120 участници – деца, бъдещи учители, преподаватели и класни ръководители.

Форумът, организиран с участието на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, вече пет години събира студенти и ученици в общи образователни и творчески дейности.

Студенти от педагогическите специалности подготвиха ателиета, образователни игри и музикални занимания за деца от началния етап. Част от дейностите бяха посветени на повторната употреба на материали, като учениците изработваха различни предмети от опаковки и вещи от бита.

Единадесетото издание започна с награждаване на отличените участници в националния конкурс „Щастието през моите очи“. В него 110 деца от цялата страна участваха с рисунки, текстове и ръчно изработени изделия.

В инициативата се включиха ученици от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ и ОУ „Петко Рачев Славейков“ във Велико Търново, които работиха заедно със студентите в различни тематични ателиета.

Според организаторите инициативата помага на децата да развиват творческите си умения, а на бъдещите учители – да трупат практически опит в реална училищна среда.