Чистка в ЦСКА 1948, Александър Александров застава начело на отбора

Спорт
Александър Александров-Алвеша е дългогодишен футболист и треньор в ЦСКА 1948, водил е втория и третия отбор на клуба

Чистка в ЦСКА 1948, Александър Александров застава начело на отбора
Отборът на ЦСКА 1948 (София) ще има ново треньорско ръководство, обявиха от клуба на официалната си страница.

Иван Стоянов и неговите помощници Коста Янев и Кирил Семчев вече няма да изпълняват длъжностите си и с тях ЦСКА 1948 се разделя. Новият старши треньор е Александър Александров-Алвеша, а негови помощници ще бъдат Атанас Борносузов и Антон Кирилов.

Клубът се разделя с Иван Стоянов, Коста Янев и Кирил Семчев. Благодарим им за отдадеността и работата за отбора и им пожелаваме успех в бъдещите начинания. Към щаба на ЦСКА се присъединяват Александър Александров, Атанас Борносузов и Антон Кирилов. Пожелаваме им успешен старт и много успехи с отбора!", написаха от ЦСКА 1948.

„Червените“, които играят мачовете си на стадиона в Бистрица, във вторник бяха отстранени от ЦСКА (София) на четвъртфинал за Купата на България след загуба с 0:2.

Иван Стоянов беше назначен за старши треньор на 29-и април 2025-а година и води отбора в 28 мача във всички турнири. От тях 17 са победи, 5 са равенства и 6 са пораженията. Той оставя отбора на 2-о място в първенството с 40 точки, на 7 от лидера Левски.

Александър Александров-Алвеша е дългогодишен футболист и треньор в ЦСКА 1948, водил е втория и третия отбор на клуба, а за последно е бил и в школата. Атанас Борносузов пък досега беше в скаутския отдел на клуба.

#ПФК ЦСКА 1948

