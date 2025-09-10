БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 05:10 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

Чолов отстъпи на крачка от медалите на световното по бокс

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Европейският шампион сложи край на дебютното участие на българския боксьор.

бронза уилям чолов световната купа полша
Снимка: БТА
Уилиам Чолов завърши на пето място при дебютното си участие на световно първенство по бокс при мъжете. В четвъртфиналите в категория до 80 килограма на шампионата в английския град Ливърпул българският боксьор отстъпи с 0:5 (26:30, 26:30, 26:30, 26:30, 26:30) пред европейския шампион Габриел Веочич от Хърватия.

Чолов игра много смело през целия двубой и в нито един момент не загуби присъствие на духа, но несъмнено по-голямата класа на Веочич си пролича категорично в срещата. Официалното предупреждение за навеждане на главата, което коства една точка на Чолов още в първия рунд, също не му направи голяма услуга.

Ако бе победил днес, Чолов щеше да донесе първи медал за България от световно първенство по бокс при мъжете от 2019 година. Това обаче могат да направят още днес Радослав Росенов и Рами Киуан, които ще играят своите четвъртфинални срещи тази вечер. В категория до 60 килограма Росенов ще боксира с англичанина Уилям Хюит около 22:15 часа българско време, а 45 минути след това Киуан излиза в спор за място на полуфиналите в категория до 75 килограма срещу Алан Пери от Шотландия.

#Световно първенство по бокс в Ливърпул 2025 г. #Уилиам Чолов

