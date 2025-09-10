Чолов отстъпи на крачка от медалите на световното по бокс

Уилиам Чолов завърши на пето място при дебютното си участие на световно първенство по бокс при мъжете. В четвъртфиналите в категория до 80 килограма на шампионата в английския град Ливърпул българският боксьор отстъпи с 0:5 (26:30, 26:30, 26:30, 26:30, 26:30) пред европейския шампион Габриел Веочич от Хърватия.

Чолов игра много смело през целия двубой и в нито един момент не загуби присъствие на духа, но несъмнено по-голямата класа на Веочич си пролича категорично в срещата. Официалното предупреждение за навеждане на главата, което коства една точка на Чолов още в първия рунд, също не му направи голяма услуга.

Ако бе победил днес, Чолов щеше да донесе първи медал за България от световно първенство по бокс при мъжете от 2019 година. Това обаче могат да направят още днес Радослав Росенов и Рами Киуан, които ще играят своите четвъртфинални срещи тази вечер. В категория до 60 килограма Росенов ще боксира с англичанина Уилям Хюит около 22:15 часа българско време, а 45 минути след това Киуан излиза в спор за място на полуфиналите в категория до 75 килограма срещу Алан Пери от Шотландия.