Отворете някой сайт в днешния ден. Ако можете да си намерите вестник от оцелелите и все още функциониращи будки – разлистете го. Пуснете телевизора. В днешния ден всичко ще ни напомня и подсказва, че довечера в София има голям футболен мач. Дали гостуването на Ламин Ямал и Испания води до истерия? Да, може да се каже. Защото сме отвикнали да гледаме подобни отбори у нас. Отвикнали сме да следим и какво прави националния отбор, като година след година отчитаме, че не сме се класирали за голямо първенство от 2004 насам, а ако трябва да върнем лентата до присъствието ни на Мондиал, то ще трябва да стигнем чак до 1998, когато сегашният национален селекционер Илиан Илиев беше част от представителния тим по терените във Франция.

Националният отбор много отдавна не е притегателна сила за запалянковците, които се вълнуват много повече от успехите, проблемите и неволите на любимите си клубни отбори, отколкото от резултатите и ситуацията в националния тим. За жалост.

Днес думата „чудо“ ще се употребява доста често по отношение на възможността България да не загуби срещу "Ла Фурия". Но чудото вече е факт по отношение на друг фактор – пълните трибуни. Да, истина е, че звездите на Испания са тези, заради които сериозен процент от присъстващите на националния стадион са решили да си закупят билет, но през годините в София пристигаха и други големи отбори, пък интересът далеч не беше толкова грандиозен. Справка – срещата с Англия през 2019, която беше загубена с 0:6, след която се прочухме с расисткия скандал, а Борислав Михайлов за първи път подаде оставка под обществения натиск. Сега билетите се разпродадоха още няколко дни преди срещата. Политиката и решението на футболната ни централа да пуснат пакети за трите мача от квалификациите не се оказа грешно. Високите цени на пропуските също могат да бъдат обосновани лесно – все пак в столицата пристига един от най-силните отбори в света и това вече излиза от рамките на футболна среща. Това е шоу. Когато у нас акостират най-изявените рок банди или изпълнители, от публиката се очаква да плаща сериозни цени, за да може да гледа любимците си и да ги слуша на живо. Примери колкото искате – Андре Рийо, Guns N’ Roses, Ед Шийрън. Защо тогава за Испания на Педри и Мората билетите да не струват над 100 лева? Цените обаче далеч не стреснаха запалянковците и те изкупиха всичко, което се предлагаше. Да, това не са познатите футболни маси или агитки, които виждаме на дербитата Левски – ЦСКА, Ботев Пловдив – Локомотив Пловдив или евродвубоите с участието на споменатите тимове. Довечера в Борисовата градина ще видим по-семейна публика – баща с дете, приятелски семейства. Доста по-кротка обстановка. В което няма абсолютно нищо лошо. В крайна сметка – не съм чул да е грях да подкрепяш собствения си национален отбор.

Да се върнем на темата за публиката. Дори в редките моменти, в които България надигаше глава и успяваше да постигне минисерия от положителни резултати, хората просто ги нямаше. Когато играхме бараж срещу Унгария, все още в сила бяха и ковид-мерките. През 2018, когато в Лигата на Нациите започнахме с три последователни победи и имахме шанс за изкачване в по-горна дивизия, на домакинствата ни срещу Норвегия, Кипър и Словения имаше по под 10 хиляди зрители, като броят им не надхвърли и 5 хиляди във финалното домакинство срещу Словения. През 2017 имахме дори по-фрапантни случаи. Тогава Нидерландия и Франция бяха у нас в световна квалификация, но в нито един от двата случая не бяхме дори близо до това на стадиона да има над 35 хиляди души. Особено стряскаща беше посещаемостта на мача с „петлите“, които няколко месеца по-късно станаха световни шампиони, когато на „Васил Левски“ имаше под 20 хиляди зрители. По официални данни тази вечер националният стадион ще е пълен за двубой на представителния тим за първи път от 2009 насам, когато в София направихме 1:1 с Република Ирландия – директна битка за второто място в онази група, целяща да излъчи отбори, които да играят на Мондиала в Република Южна Африка през 2010. Минали са 16 години. Само се замислете – 16 години „трикольорите“ не са успявали да накарат публиката си да дойде и да напълни стадиона. Звучи стряскащо. И тъжно.

Така чудото вече е факт. Независимо дали за неговото осъществяване (не) са помогнали испанците, цените на билетите, резултатите на България, приятното септемврийско време или стечението на обстоятелствата. Приятно гледане!

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3!