Чужденец на Балкан продължава в Ботев 2012

Ботев 2012 се подсили под коша. Дебютантът в НБЛ си осигури услугите на ново чуждестранно попълнение. Наставленията на Йован Попович ще слуша Кортни Алекзандър, обявиха днес официално от клуба. Американецът вече е картотекиран и ще показва какво може за Ботев до края на настоящия сезон.

Както знаем, тежкото крило, което може да играе и като център, постави начало на 2024/2025 в Балкан, превръщайки се във важна фигура, но в последните дни се заговори за негов трансфер в посока отбора от Враца. Алекзандър има средно по 8.5 точки и 3.2 борби за 19 мача в редиците на балканци за 19 мача общо в родния елит и ФИБА Къп.

Професионалният път на 28-годишния играч преминава още през Ямбол, германския Нюрнберг, австралийския Кокбърн Кугарс, естонския Кобарт и Оклахома Сити Блу в Лигата за развитие към НБА. От 2015 до 2019 година 204-сантиметровият баскетболист се подвизава в Тенеси Тех на колежанско ниво.