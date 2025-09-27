БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Чуждестранни шофьори под прицел

от БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
Деца
Спецакция на ГКПП „Кулата" разкри рекордьори по глоби

чака ефир бъдат глобявани чуждестранните шофьори
Днес на граничен пункт „Кулата“ полицията и Националното толуправление направиха спецакция срещу чуждестранни нарушители.

Засечени са 21 шофьори с неплатени глоби.
Връчени са 85 уведомления.
Най-куриозен случай – румънски водач с 26 глоби за близо 4000 лв.
Камерите у нас засичат чужденци с невръчени или неплатени глоби, след което колата се спира на пътя и санкцията се връчва.

Шофьорите имат два варианта – плащане с карта или по банков път. Ако обаче откажат, колата остава без номера на място.

Още от: У нас

БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
България е на финал на световното по волейбол! България е на финал на световното по волейбол!
Чете се за: 00:45 мин.
Българският премиер пред ООН: Украйна е ключът към световния мир Българският премиер пред ООН: Украйна е ключът към световния мир
Чете се за: 01:25 мин.
Отново тапи на „Тракия“ – шофьори чакат с часове в трафика Отново тапи на „Тракия“ – шофьори чакат с часове в трафика
Чете се за: 00:22 мин.
Кризата с водата в Брезник Кризата с водата в Брезник
Чете се за: 01:22 мин.
ЕС строи „стена срещу дронове“ по източната си граница ЕС строи „стена срещу дронове“ по източната си граница
Чете се за: 00:55 мин.

България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Лавров: Всяка агресия срещу Русия ще срещне решителна реакция Лавров: Всяка агресия срещу Русия ще срещне решителна реакция
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Трагедия в Индия: Най-малко 36 загинали на митинг за актьора и политик Виджай Трагедия в Индия: Най-малко 36 загинали на митинг за актьора и политик Виджай
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Акция срещу чуждестранните нарушители на пътя: 21 шофьори с...
Чете се за: 01:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Протест в Барселона: Tуристи обстрелвани с водни пистолети
Чете се за: 00:37 мин.
Европа
Новите провокации на Русия и "стената срещу дронове"
Чете се за: 14:50 мин.
По света
