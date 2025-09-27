Чуждестранни шофьори под прицел

Спецакция на ГКПП „Кулата“ разкри рекордьори по глоби
Днес на граничен пункт „Кулата“ полицията и Националното толуправление направиха спецакция срещу чуждестранни нарушители.
Засечени са 21 шофьори с неплатени глоби.
Връчени са 85 уведомления.
Най-куриозен случай – румънски водач с 26 глоби за близо 4000 лв.
Камерите у нас засичат чужденци с невръчени или неплатени глоби, след което колата се спира на пътя и санкцията се връчва.
Шофьорите имат два варианта – плащане с карта или по банков път. Ако обаче откажат, колата остава без номера на място.