ЦИК обяви обществена поръчка, свързана с машинното гласуване на предсрочните избори

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Централната избирателна комисия (ЦИК) открива процедура за обществена поръчка за дейности по осигуряване на машинното гласуване на предсрочните избори за народни представители през 2026 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите. Това съобщиха от комисията.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 4 470 128 евро без включен ДДС.

От Комисията допълват, че към момента на обявяване на поръчката основни компоненти, необходими за осъществяване на предмета на възлагане, не са определени. Те посочиха още, че е невъзможно определяне на точни параметри в техническите спецификации, включително и сроковете за извършване на дейностите посочени в тях.

Например, броят на избирателните секции, в които ще се проведе машинно гласуване не може да бъде определен към момента на обявяване на поръчка, тъй като тяхното образуване зависи от обстоятелства, които настъпват в по-късен период. Неясен към този момент е и броят на специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), с които ще се проведе машинното гласуване в съответните избирателни секции в страната и извън нея, както и разстоянията до секциите, до които ще се транспортират. Конкретизирането на участниците в изборите и кандидатските листи също се извършва в по-късен момент - между 45 и 27 дни преди изборния ден.

#предсрочни избори 2026 #цик #машинно гласуване #обществена поръчка

