ЦПВК измъкна драматична победа срещу Дея спорт след петгеймова битка в Бургас

ЦПВК постигна първата си победа от началото на сезона в женското волейболно първенство, след като надделя над Дея спорт с 3:2 гейма в изключително оспорван двубой от втория кръг. Срещата в Бургас предложи множество обрати, драматични моменти и битка до последната точка, като в крайна сметка столичанки демонстрираха по-здрави нерви в решителния тайбрек.

Гостенките от София започнаха по-уверено и бързо натрупаха аванс от 6:2 в първия гейм. Домакините обаче реагираха и не само изравниха при 7:7, но и успяха да обърнат развоя на частта, повеждайки с 11:7. Последва нова размяна на инициативата, а двата отбора се изравниха при 19:19. В заключителните разигравания ЦПВК показа по-голяма концентрация, стигна до 24:21 и реализира втората си възможност за спечелване на гейма – 25:22.

Втората част се разви по сходен начин, но този път драмата беше още по-голяма. Столичанки поддържаха преднина от три-четири точки през значителна част от гейма, но Дея спорт постепенно съкрати изоставането си и изравни при 22:22. Въпреки това гостенките достигнаха до два геймбола при 24:22 и изглеждаха близо до аванс от 2:0. Бургазлийки обаче показаха характер и спечелиха четири поредни разигравания, за да затворят частта с 26:24 и да възстановят равенството.

Третият гейм премина изцяло под диктовката на ЦПВК. Гостуващият състав наложи сериозно превъзходство още от началото, като поведе с 14:6 и не позволи на съперника да намери отговор. Разликата продължи да нараства до 23:10, преди столичанки категорично да приключат частта с 25:12 и отново да излязат напред в резултата.

Четвъртият гейм се превърна в истинско изпитание за нервите и на двата отбора. Дея спорт стартира с три последователни точки, но ЦПВК отговори със серия от пет поредни разигравания. Последва нов обрат, при който домакините поведоха с 11:6 и успяха да натрупат преднина от шест точки.

Столичанки обаче отказаха да се предадат и постепенно заличиха пасива си, достигайки до равенство при 17:17. Със силни серии от шест и четири последователни точки гостенките обърнаха развоя на частта и поведоха с 23:20, доближавайки се само на две точки от крайната победа.

Точно тогава Дея спорт сътвори нов впечатляващ обрат. Бургазлийки спечелиха пет поредни разигравания, затвориха гейма с 25:23 и изпратиха срещата в решителна пета част.

Тайбрекът също не разочарова любителите на волейбола. ЦПВК започна отлично и поведе с 5:1, но домакините отново намериха сили да се върнат в мача. Дея спорт изравни при 9:9 и дори успя да излезе напред в резултата, поставяйки под напрежение столичния състав.

В заключителните разигравания обаче гостенките отново взеха инициативата, стигнаха до 14:12 и този път не допуснаха нов обрат. ЦПВК спечели тайбрека с 15:12 и сложи край на драматичния сблъсък с успех от 3:2 гейма.

Победата е първа за столичния тим през настоящия сезон и му донесе две точки, с които ЦПВК се изкачи до шестото място във временното класиране. Дея спорт пък остана на предпоследната девета позиция с една точка след първите два кръга.