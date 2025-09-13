ЦСКА 1948 привлече Андре Хофман

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
32-годишният бранител има общо 89 мача в Бундеслигата, както и 4 с младежкия национален отбор на Германия.

Андре Хофман
Снимка: f95.de
ЦСКА 1948 привлече бившия младежки национал на Германия Андре Хофман. Опитният бранител бе приветстван от благодетеля на клуба Цветомир Найденов.

32-годишният бранител пристига в ЦСКА 1948 като свободен агент, след като през лятото се раздели с Фортуна Дюселдорф, където прекара осем сезона. Два от тях бяха в Бундеслигата.

Също така 190-сантиметровият защитник е носил фланелките на Дуисбург и Хановер 96. С вторите има още четири сезона в Бундеслигата, а общо срещите му в елита на Германия са 89. За младежкия национален отбор на Германия има четири мача.

#Андре Хофман #Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА 1948

