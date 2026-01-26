БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦСКА 1948 с първа победа на турска земя

Спорт
За елитния тим това беше шеста проверка по време на зимната подготовка.

славия цска 1948 купа българия осминафинал
Снимка: startphoto.bg
Отборът на ЦСКА 1948 записа победа с над 2:1 Слован (Братислава) в контролна среща в Турция. Това е първи успех след шест проверки за тима от Бистрица.

Словашкият тим откри резултата в 16-ата минута. Кухаревич бе изведен сам срещу Шейтанов и с плътен удар прати топката в мрежата. Само 5 минути по-късно ЦСКА 1948 изравни. Собреро проби и направи двойно подаване с Наско Илиев. Аржентинецът получи около точката за изпълнение на дузпи и направи 1:1.

В 39-ата минута обаче Илиев изведе Коуто в добра позиция и той даде аванс на българския тим.

През второто полувреме Слован взе инициативата, но трудно достигаше до възможности пред Шейтанов. Така до промяна в резултата не стигна.

