ЦСКА 1948 заслужи място на осминафиналите за Купата на България

Отборът на ЦСКА 1948 е последният, който се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България по футбол. "Червените" се наложиха с категоричното 4:0 като гости на Янтра (Габрово), а с две попадения се отличи Борислав Цонев.

Още в седмата минута Цонев беше точен след прецизно изпълнение на пряк свободен удар.

През втората част превъзходството на намиращият се на второ място в класирането в Първа лига ЦСКА 1948 продължи. Четири минути след почивката отново Цонев беше точен във вратата на отбора от втора дивизия, а в 82-ата минута Георги Русев беше оставен непокрит в наказателното поле и с плътен шут също се разписа в двубоя.

Секунди преди края на редовното време Русев остана на голова позиция пред вратата на Янтра и подаде за резервата Зе Витор, който лесно отбеляза в опразнената врата за крайното 4:0.

По-рано през деня носителят на трофея Лудогорец победи драматично с 3:2 като гост Черноморец (Бургас) на стадиона в Несебър.