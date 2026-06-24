ЦСКА допусна тежка загуба в контролата с Житомир

ЦСКА изигра най-слабия си мач от много време насам и загуби с 0:4 от Полесие Житомир в контрола. Настроението на запалянковците беше помрачено в часовете след анонса на дългоочаквания трансфер на Стефано Сенси.

В нов мач „армейците“ допуснаха ранно попадение, този път чрез Филипов в 8-ата минута, но за разлика от обрата срещу Гросупле – отговор сега липсваше. Малко след откриващото попадение се стигна до пререкания, които явно се отразиха негативно на играчите е „червено“.

През второто полувреме същинска вихрушка издуха ЦСКА. В рамките на първите 120 секунди един удар не намери очертанията на врата, а с втория Евтимов беше преодолян от Велетен. В 52-рата минута Гайдучик покачи от дузпа, а след още 10 минути Андрийович като на шега оформи 4:0 с нисък, но прецизен удар от дистанция.

Пред родния колос предстои двубой с Одра Ополе след четири дни.