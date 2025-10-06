БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦСКА и Септември ще се срещнат по време на паузата за национални отбори

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
"Червените" обявиха програмата си за тази седмица.

ЦСКА - Септември
Снимка: Startphoto.bg
Представителният тим на ЦСКА ще поднови тренировъчния занимания утре, 7 октомври, без футболистите, заети с националните си отбори. "Червените“ ще се готвят на клубната си база в Панчарево, като във вторник заниманието ще е едно, а в сряда и четвъртък тимът ще се готви двуразово. Към подготовката на състава на Христо Янев в паузата на шампионата ще се присъединят и няколко футболисти от втория отбор на ЦСКА - Симеон Чатов, Алекс Тунчев, Денис Динев, Марк-Емилио Папазов и Юлиан Гилов.

Следобедната тренировка на 9 октомври, четвъртък, от 16:30 ч. ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.

На 11 октомври, събота, от 11:00 ч. ЦСКА ще изиграе контролна среща срещу Септември (София), която ще се състои на клубната база в Панчарево. Спарингът ще е закрит за фенове и медии, обявиха от клуба.

