ЦСКА изтегли мача си с Локомотив София с ден по-рано

Двубоят от шестия кръг в Първа лига между Локомотив София и ЦСКА ще се проведе на 23 август от 21:15 часа вместо ден по-късно, съобщиха от Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз.

Решението е по искане на "червените", които ще играят в основната фаза на Лига Европа или Лигата на конференциите.

В понеделник, на мястото на Локо София - ЦСКА, е преместен мачът между Локомотив Пловдив и Арда.

Решения на Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз от 17 август 2026 година:

По искане на ПФК „ЦСКА“ Сф и съгласие на Нова Броудкастинг груп и на основание чл. 44, ал. 1, б. „а“, предложение 3, от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС, срещата от VI-ти кръг от ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ПФК „Локомотив” Сф и ПФК „ЦСКА” Сф, ще се играе на 23.08/неделя/2026 г. от 21:15 ч, вместо на 24.08/понеделник/2026 г.

По предложение на Нова Броудкастинг груп и съгласие на двата клуба, срещата от VI-ти кръг от ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ПФК „Локомотив”Пд и ПФК „Арда”Кж, ще се играе на 24.08/понеделник/2026 г от 21:15 ч, вместо на 23.08/неделя/2026 г.