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ЦСКА научи следващото си препятствие в Лига Европа при успех над Карабах

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Спорт
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При отстраняване на азербайджанския тим "червените“ ще спорят с победителя от двойката Шериф Тираспол – Макаби Тел Авив за място в плейофите

ЦСКА научи следващото си препятствие в Лига Европа при успех над Карабах
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА вече знае кой може да бъде следващият му съперник в Лига Европа. Жребият за третия квалификационен кръг, изтеглен в Нион, отреди "червените“ да се изправят срещу победителя от двойката Шериф Тираспол (Молдова) – Макаби Тел Авив (Израел), ако преди това елиминират азербайджанския Карабах.

Тимът на Душан Керкез първо трябва да преодолееетия квалификационен кръг ще се проведе на 6 август, като ЦСКА или Карабах ще бъде гост. Реваншът е насрочен за 13 август.

Преди това „армейците“ ще насочат изцяло вниманието си към сблъсъците с Карабах, които ще определят дали европейският им поход във втория по сила клубен турнир на континента ще продължи.

#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК ЦСКА София

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