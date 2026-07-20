ЦСКА научи следващото си препятствие в Лига Европа при успех над Карабах

ЦСКА вече знае кой може да бъде следващият му съперник в Лига Европа. Жребият за третия квалификационен кръг, изтеглен в Нион, отреди "червените“ да се изправят срещу победителя от двойката Шериф Тираспол (Молдова) – Макаби Тел Авив (Израел), ако преди това елиминират азербайджанския Карабах.

Тимът на Душан Керкез първо трябва да преодолееетия квалификационен кръг ще се проведе на 6 август, като ЦСКА или Карабах ще бъде гост. Реваншът е насрочен за 13 август.

Преди това „армейците“ ще насочат изцяло вниманието си към сблъсъците с Карабах, които ще определят дали европейският им поход във втория по сила клубен турнир на континента ще продължи.