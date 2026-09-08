ЦСКА със седмо ново попълнение

Ирландският защитник Бари Котър е седмото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец, съобщиха официално от клуба.

Десният бек подписа договор за 3 години с „армейците“.

„Бари Котър е роден на 4 декември 1998 г. в Енис, Ирландия. В юношеските си години преминава през школите на Лифорд АФК, Авеню Юнайтед и Енис Таун. Професионалната му кариера започва през 2017 г. с екипа на Лимерик ФК. Впоследствие Котър защитава цветовете на Ипсуич Таун, Челмсфорд Сити, Шамрок Роувърс, Сейнт Патрикс, Барнзли, Нотс Каунти и Дери Сити.

За последния си клуб ирландецът записва 30 мача, в които се разписва два пъти и добавя една асистенция. Котър изигра пълни 180 минути в двата мача между ЦСКА и Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа.

С Шамрок Роувърс новото попълнение на ЦСКА става двукратен шампион на Ирландия - през 2021 и 2022 г. Котър има и мачове за юношеските формации на Ирландия до 19 години.

ЦСКА приветства Бари Котър с добре дошъл и му пожелава много успехи и спечелени трофеи с червената фланелка“, информираха от ЦСКА на официалния си сайт.