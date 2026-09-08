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ЦСКА: Своевременно ще информираме армейската общност за избора на бъдещия треньор

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Спорт
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Раздялата с Христо Янев бе потвърдена и от ръководството на клуба.

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Снимка: Startphoto.bg
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Ръководството на ЦСКА потвърди подадената от Христо Янев оставка като старши треньор на представителния отбор. От пресслужбата на „червените“ отбелязаха успехите на Янев начело на клуба и информираха, че своевременно ще обявят новия наставник на тима.

„Христо Янев подаде оставка като старши треньор на представителния тим на ЦСКА.
Последният му двубой начело на тима ще е утрешният финал за Суперкупата на България срещу Левски.

ЦСКА благодари на Христо Янев за всеотдайната работа, усилия и положения труд. Под негово ръководство ЦСКА спечели Купата на България за 2026 г. и успя да се класира в основната фаза на УЕФА Лига на Конференциите през настоящия сезон.

Своевременно ще информираме армейската общност за избора на бъдещия старши треньор на ЦСКА“, написаха от ЦСКА.

#ПФК ЦСКА София #Христо Янев

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