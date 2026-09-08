ЦСКА: Своевременно ще информираме армейската общност за избора на бъдещия треньор

Ръководството на ЦСКА потвърди подадената от Христо Янев оставка като старши треньор на представителния отбор. От пресслужбата на „червените“ отбелязаха успехите на Янев начело на клуба и информираха, че своевременно ще обявят новия наставник на тима.



„Христо Янев подаде оставка като старши треньор на представителния тим на ЦСКА.

Последният му двубой начело на тима ще е утрешният финал за Суперкупата на България срещу Левски.



ЦСКА благодари на Христо Янев за всеотдайната работа, усилия и положения труд. Под негово ръководство ЦСКА спечели Купата на България за 2026 г. и успя да се класира в основната фаза на УЕФА Лига на Конференциите през настоящия сезон.



Своевременно ще информираме армейската общност за избора на бъдещия старши треньор на ЦСКА“, написаха от ЦСКА.