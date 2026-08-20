ЦСКА влиза в последната битка за Лига Европа

ЦСКА се изправя срещу гръцкия ОФИ Крит в първия плейофен сблъсък за място в основната фаза на Лига Европа. „Червените“ гостуват в Ираклион в четвъртък, 20 август, като срещата започва в 21:00 часа българско време.

Тимът на Христо Янев стигна до последното препятствие преди същинската фаза на турнира след драматично отстраняване на Макаби Тел Авив. ЦСКА спечели първия мач в Батуми с категоричното 3:0, но в реванша на Националния стадион „Васил Левски“ допусна поражение с 1:3. Така с общ резултат 4:3 „армейците“ продължиха напред. Преди израелците ЦСКА елиминира Дери Сити и Карабах.

Наставникът на „червените“ Христо Янев предупреди, че предстоящият съперник заслужава сериозно внимание.

„Обърнах внимание на ОФИ срещу АЕК. Те са много сериозен и добър отбор. Не трябва да ги подценяваме. Ще срещнем пределно мотивиран съперник и трябва да дадем най-доброто от себе си. Разговарях с Методи Деянов. Каза неща, които ще са ни полезни, но не мога да ги кажа пред вас“, заяви Янев.

ОФИ Крит влиза в двубоя със самочувствие, след като през миналия сезон спечели Купата на Гърция. Тимът вече добави и Суперкупата на страната към колекцията си след драматичен успех над шампиона АЕК Атина след изпълнение на дузпи.

В състава на гръцкия тим има и познати за българската публика лица. Сред тях са бившият футболист на Левски Христос Шелис и ексиграчът на ЦСКА Аарон Исека.

Старши треньорът на ОФИ Христос Контис също демонстрира респект към „армейците“, но вярва, че неговият отбор има своите козове.

„ЦСКА е отбор с огромен европейски опит, има европейско ДНК, това е клуб, който се ползва с нашето абсолютно уважение. Той е фаворитът в смисъл на опит. Ние също имаме европейска история, винаги уважаваме противника, трябва да видим как ще напишем нова страница. ОФИ е организация, която жадува за отличия. Ще имаме два вълнуващи мача, домакинският терен ще изиграе своята роля. Утре вярвам, че ще имаме пълен стадион. И там има напрегната атмосфера, трябва да сме подготвени и за това. Имаме си и своите предимства, за да се изправим срещу такъв отбор“, заяви Контис.

Реваншът между ЦСКА и ОФИ Крит е на 27 август на Националния стадион „Васил Левски“. И той ще започне в 21:00 часа българско време.

Ако ЦСКА успее да преодолее гръцкия си съперник, ще си осигури участие в основната фаза на Лига Европа. При отпадане „червените“ ще продължат европейското си участие в Лигата на конференциите.