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ЦСКА започна подготовка за гостуването на Панатинайкос

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Спорт
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Мачът е в четвъртък от 22:00 часа.

ЦСКА тренировка
Снимка: www.cska.bg
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Отборът на ЦСКА започна подготовка за гостуването на Панатинайкос в двубой от основната фаза на Лига на конференциите. Мачът ще се играе на 5 ноември (четвъртък) от 22:00 ч. на Олимпийския стадион в Атина.

ЦСКА ще замине за Атина на 4 ноември (сряда) в 10:30 ч. с чартърен полет от Терминал 2 на летище „Васил Левски“.

Официалната пресконференция на ЦСКА преди двубоя ще се състои в същия ден от 19:00 ч. на Олимпийския стадион в Атина, а тренировката на състава на Маркус Гиздол ще стартира в 19:30 ч.

ЦСКА ще се завърне на българска земя в ранните часове на 6 ноември.

#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ПФК ЦСКА София

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