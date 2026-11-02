Отборът на ЦСКА започна подготовка за гостуването на Панатинайкос в двубой от основната фаза на Лига на конференциите. Мачът ще се играе на 5 ноември (четвъртък) от 22:00 ч. на Олимпийския стадион в Атина.

ЦСКА ще замине за Атина на 4 ноември (сряда) в 10:30 ч. с чартърен полет от Терминал 2 на летище „Васил Левски“.

Официалната пресконференция на ЦСКА преди двубоя ще се състои в същия ден от 19:00 ч. на Олимпийския стадион в Атина, а тренировката на състава на Маркус Гиздол ще стартира в 19:30 ч.

ЦСКА ще се завърне на българска земя в ранните часове на 6 ноември.