ЦСКА започва защитата на Купата край морето, Левски обратно в Ловеч

ЦСКА започва защитата на Купата на България с гостуване на Несебър. Двубоят от 1/16-финалите ще бъде първа среща между двата тима от 2017 година насам.

"Червените" загряха подобаващо за двубоя с Несебър със силно представяне срещу Монако, въпреки че отстъпиха с 1:2 в крайния резултат от откриващия мач в Лига на конференциите.

Несебър се намира на седмото място във Втора лига. На 10 октомври отборът записа равенство (0:0) срещу втория отбор на "червените".

В последната среща между отборите, датираща от 2017 г., "армейците" бяха безапелационни и вкараха 4 гола, така че не срещнаха проблеми за класирането си.

Битката край Черно море е насрочена за 15:00 часа.

Три часа по-късно Левски ще се завърне в Ловеч. Там възпитаниците на Хулио Веласкес ще премерят сили със Спартак Плевен.

Това стана ясно, след като северняците се наложиха над Крумовград с 2:1 като гост. В момента отборът се състезава във Втора лига, където заема четиринадесето място във временното класиране.

Тимовете имат 69 шампионатни срещи, а "сините" имат тотален превес с 43 победи, 17 ремита и 9 загуби от Спартак Плевен.

През изминалите две години тимовете мериха сили в две летни контроли - 2:0 и 5:1 в полза на колоса от София.

Хулио Веласкес ще стартира третия си опит да спечели Купата на България. Скоро след пристигането си през 2025 г. селекцията му отпадна от Черно море, а в началото на тази година допусна поражение и от Лудогорец.

Програмата за Купата на България в неделя:

12:00 ч. Черноморец – Ботев Пловдив

15:00 ч. Несебър – ЦСКА

15:00 ч. Спартак Пловдив – Арда

15:00 ч. Фратрия – Ботев Враца

18:00 ч. Спартак Плевен – Левски