ЦСКА заслужи място на финала на турнира по баскетбол за юноши до 18 г. в София

Отборът на ЦСКА се класира на финала на международния баскетболен турнир за юноши до 18-годишна възраст All Stars в София. Столичани победиха Арис след пълен обрат в третия период с 81:68. Така в борбата за първото място ЦСКА ще премери сили с Игокеа, който в първия двубой от турнира надигра Фенербахче. Финалът утре (събота) ще бъде от 18:00 часа.

Двата тима започнаха равностойно срещата в първите минути, но постепенно гостите успяха да се откъснат с лека преднина от 5 точки. "Червените" успяха да навакса, а след това последва размяна на тройки, като в крайна сметка гърците показаха по-добра игра в нападение за аванс от плюс 4 в края на първата част.

"Армейците" намериха сили да поставят равенството на таблото в следващата десетка, но отборът от Солун си върна водачеството и се прибра в съблекалнята при 49:41.

Прилив на енергия донеса на състава на Планимир Дафинов възможност да стопи изцяло изоставането си през третия период и да излезе като лидер в резултата при 61:59. В края на частта "червените" запазиха лидерството дори и само с точка аванс.



Силната серия на домакините продължи и през последния период след 11:2, за да направят разликата в своя полза двуцифрена за първи път от началото на двубоя - 77:66. До края на срещата преднината на ЦСКА достигна до 13 точки, затваряйки мача с успех.