Цветелина Пенева за машинното гласуван: Хартията за машините не се тества, това може да доведе до проблеми

Хартията за машините не се тества преди деня на изборите и това може да доведе до проблеми. За това предупреди в "Денят започва" Цветелина Пенева от обществения съвет на Централната избирателна комисия.

По думите й Изборният кодекс в момента не позволява да се правят тестове с хартията преди вота.

"Преди машините не бяха принтери и не отчитаха гласовете и имахме само контролни разписки хартията не беше на особен отчет, под контрола на МФ както е сега и тогава произодителя правеше тестове. Обаче сега никой няма право,това е параокса и ако се докаже, че някоя хартия някоя хартия трябва да се напави нещо технологично с нея, това няма как да се параметризира в сертификата на машините", обясни Цветелина Пенева от обществения съвет на Централната избирателна комисия.

Пенева коментира предстоящите избори, технологиите и ролята на гражданските наблюдатели. По думите й подготовката за изборите на 19 април върви с интензивни проверки и дискусии за честността на процеса.

Пенева припомни проблемите от последните избори и ограниченията за българските граждани извън ЕС:

„Спомняме си неслучилите се законопроекти, които предлагаха най-разнообразни решения на проблемите, които бяха констатирани в решение на Конституционно дело 33 от 2024 година. За съжаление нищо от това не се случи на предстоящите избори, които ще бъдат след около един месец. Единственото, което се случи, беше поредното ограничение на правата на гражданите, а именно намаление на секциите в страни извън Европейския съюз, което всички знаем до какво ще доведе и ще видим след един месец затрудненията и проблемите при гласуването на българските граждани извън Европейския съюз.“

Тя похвали подобрената координация между ЦИК и други институции, както и по-голямото чуваемост на гражданския глас.

„Сега наблюдаваме една много добра координация, както в Централната избирателна комисия, така и опит за координация между другите институции, които ръководят изборният процес. Включително и нас, гражданските организации, като че ли по-вече ни се чува гласа сега.“

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за изчислението на общите части
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Дъжд и сняг през следващите дни
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
