Цветомир Найденов поиска всички ВАР записи от началото на сезона

Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 посочи за пример Висшата лига, където има специално ТВ предаване, в което се коментират съдийските записи.

Цветомир Найденов, Валентин Илиев
Снимка: личен Фейсбук профил на Цветомир Найденов
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов коментира желанието на Левски да им се предоставят аудио записите от ВАР за определени ситуации от дербито срещу Лудогорец миналия петък.

"Сините" входираха искане до Съдийската комисия към БФС за достъп до ВАР-аудиото от последния мач по следните моменти:

42:00-45:00 минута - нарушение срещу Кристиан Димитров;

45:00-50:00 минута - отсъдена на терена и впоследствие отменена дузпа.

„Левски гледам, че искат да се отворят ВАР записите от мача им с Лудогорец, аз леко да доразвия тезата им: нека да се отворят всички ВАР записи от началото на сезона, на всички мачове и да се посмеем с кабаци, попита, драговци… и тем подобните корумпета потънали в зависимости.

Висшата лига на Англия го прави това всяка седмица, има специално ТВ предаване, Майкъл Оуен мисля го води, а Хауърд Уеб коментираше ВАР записите и съдийските решения миналата седмица. Висшата лига е най-скъпото първенство на планетата като ТВ права, нека вземем наистина нещо добро като практика, с цел по-голяма прозрачност и по-добро съдийство", написа Цветомир Найденов в своя профил в социалните мрежи.

Левски входира искане до Съдийската комисия за достъп до ВАР-аудиото от мача с Лудогорец
Левски входира искане до Съдийската комисия за достъп до ВАР-аудиото от мача с Лудогорец
"Сините" имат претенции към две ситуации.
Чете се за: 01:12 мин.
