Цветомир Найденов поиска всички ВАР записи от началото на сезона

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов коментира желанието на Левски да им се предоставят аудио записите от ВАР за определени ситуации от дербито срещу Лудогорец миналия петък.

"Сините" входираха искане до Съдийската комисия към БФС за достъп до ВАР-аудиото от последния мач по следните моменти:

42:00-45:00 минута - нарушение срещу Кристиан Димитров;

45:00-50:00 минута - отсъдена на терена и впоследствие отменена дузпа.