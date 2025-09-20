Левски входира искане до Съдийската комисия за достъп до ВАР-аудиото от мача с Лудогорец

Левски ще входира искане до Съдийската комисия към Българския футболен съюз за достъп до ВАР-аудиото от дербито с Лудогорец, което завърши при нулево равенство на "Герена".

Претенциите на "сините" са към две ситуации - нарушение срещу Кристиан Димитров от страна на Кайо Видал, както и отменена дузпа, първоначално отсъдена от главния съдия Радослав Гидженов за фаул на Едвин Куртулуш срещу Радослав Кирилов.

Ето какво написаха от клуба в социалната мрежа Фейсбук:

ПФК „Левски“ ще входира искане до Съдийската комисия към БФС за достъп до ВАР-аудиото от последния мач по следните моменти:

42:00-45:00 минута - нарушение срещу Кристиан Димитров;

45:00-50:00 минута - отсъдена на терена и впоследствие отменена дузпа.

Поради официалните почивни дни искането ще бъде подадено в първия възможен работен ден - вторник, 23.09. Ще информираме „синята“ общност своевременно за развитието.