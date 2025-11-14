Дани Олмо: Не се усеща чак толкова голямо напрежение в националния отбор

Футболистът на Барселона Дани Олмо отхвърли твърденията за сериозно напрежение в съблекалнята на испанския национален отбор, въпреки продължаващия публичен спор между каталунския гранд и Испанската футболна федерация, предизвикан от отпадането на Ламин Ямал от състава за предстоящите двубоя поради контузия.

Полузащитникът настоя, че „и двете страни искат най-доброто за футболиста“ и че ситуацията не засяга тима. Олмо се опита да разсее напрежението между клуба и федерацията относно повтарящите се проблеми на съотборника си в Барселона Ямал.

Той заяви в интервю за Mundo Deportivo, че той и останалите испански национали „не усещат чак толкова голямо напрежение“.

Последните дискусии бяха предизвикани от това, че Ламин Ямал, който беше повикан за квалификационните мачове на Испания за Мондиал 2026 срещу Грузия и Турция, се е подложил на инвазивна радиочестотна процедура заради дискомфорт в слабините в същия ден, в който трябваше да се присъедини към отбора.