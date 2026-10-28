Даниил Медведев започна с обрат участието си на турнира във Виена

Даниил Медведев се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите ATP 500 във Виена, след като победи испанеца Даниел Мерида със 7:6(5), 6:1. Руснакът, който спечели титлата в австрийската столица през 2022 година, стигна до успеха след час и 27 минути игра.

Поставеният под номер 3 в основната схема Медведев срещна сериозни затруднения в първия сет. Той изостана с 1:4, а при 5:3 в своя полза Мерида получи възможност да сервира за спечелването на частта. Испанецът обаче не успя да се възползва и позволи на съперника си да изравни резултата.

Драмата продължи и в тайбрека, където 22-годишният Мерида поведе с 5:3 точки. Медведев демонстрира характер, спечели следващите четири разигравания и измъкна първия сет със 7:6(5).

Във втората част 30-годишният руснак пое изцяло контрола върху срещата. Носителят на една титла от Големия шлем доминираше на корта и даде само един гейм на своя съперник, за да затвори двубоя с категоричното 6:1.

В следващия кръг Медведев ще се изправи срещу британеца Камерън Нори в битка за място на четвъртфиналите.

Междувременно нидерландецът Талон Грикспор също продължава напред след трудна трисетова победа над американеца Брандън Накашима с 6:1, 4:6, 7:6(2).

Във втория кръг Грикспор ще има сериозно предизвикателство срещу водача в схемата Александър Зверев от Германия.

Наградният фонд на турнира във Виена е 2 797 985 евро.