Дания спечели домакинството си на Гърция с голове през първата част

Милен Костов от Милен Костов
Три гола за 20 минути донесоха победата на "червения динамит".

Йоаким Андерсен Дания
Снимка: БТА
Слушай новината

Дания победи Гърция с 3:1 в квалификация за класиране на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г. Три гола за 20 минути донесоха победата за играчите на Брайън Ример.

"Червеният динамит" откри резултата на стадион "Паркен" в Копенхаген в 21-ата минута. Расмус Хойлунд пресече върната топка към вратаря Одисеас Влаходимос и се разписа с удар от движение.

Йоаким Андерсен удвои преднината на тима си, като засече с глава центриране от ъглов удар на Микел Дамсгаард.

В следващата атака именно Микел Дамсгаард записа името си сред голмайсторите. Виктор Фрохолд открадна топката от противниковата отбрана и подаде към полузащитника, който направи резултата 3:0.

След почивката гостите намалиха изоставането си. Христос Цолис бе точен с плътен шут от вътрешността на наказателното поле.

Датчаните можеха да увеличат преднината си, но Йоаким Андерсен стреля с глава в напречната греда, преди Лазарос Рота също да прати топката в гредата с глава, в опит да изчисти центриране от пряк свободен удар на Кристиан Ериксен.

Дания се изкачи на челното място в класирането на група "С" с актив от 10 точки. Гърция остава на третата позиция в подреждането с 3 пункта.

