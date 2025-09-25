Държавата праща бутилирана вода за Свищов и Плевен

260 000 българи остават без вода – държавата праща бутилки за Свищов и Плевен

Правителството се очаква да гласува доставката на бутилирана вода от държавния резерв за Свищов и Плевен. Причината – тежка водна криза, засягаща над 260 000 души в 89 общини.

Помощта идва по искане на кмета на Свищов и областния управител на Плевен.

Вече е създаден и Национален борд по водите. На първото му заседание стана ясно, че за решаване на проблема ще трябват над 3 милиарда лева, защото авариите и разрушените тръби се случват много по-бързо, отколкото могат да се ремонтират.