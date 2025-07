Датчанин е третото ново попълнение на Арсенал

Арсенал продължава с привличането на нови играчи. Англичаните се подсилиха с трето лятно попълнение след Кепа Арисабалага и Мартин Субименди. За „артилеристите“ ще играе Кристиан Норгор обявиха официално от клуба. Датчанинът ще носи фланелката с номер 16 и съвсем скоро ще се присъедини към „топчиите“, като на този етап не се споменава за колко време ще играе при тях.

Welcome to The Arsenal, Christian Nørgaard