БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Фулъм спечели срещу Нотингам Форест, Хименес се разписа от дузпа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Хименес реализира единственото попадение в двубоя и записа четвъртия си гол за сезона.

фулъм спечели нотингам форест хименес разписа дузпа
Снимка: БТА
Слушай новината

Фулъм се наложи над Нотингам Форест с 1:0 като домакин в среща от 17-ия кръг на английската Висша лига. Успехът беше втори пореден за Фулъм, който събра 23 точки на 13-о място във временното класиране. Тимът на Нотингам допусна трета загуба в последните си пет мача и се намира на 17-а позиция с 18 точки в актива си.

Дузпа, изпълнена от Раул Хименес в петата минута на добавеното време на първата част донесе победата за домакините от Фулъм. Хименес се разписа за 1:0 в края на първото полувреме, след като Дъглас Луис фаулира бразилското крило на домакините Кевин.

Гостите се надяваха, че евентуална победа ще им позволи да изпреварят Фулъм във временното подреждане, но след четвъртото им поражение от четири гостувания във Висшата лига, те остават само на едно място над зоната на изпадащите, макар и с преднина от 5 точки пред 18-ия Уест Хям.

Най-добрият шанс на Нотингам Форест през първото полувреме беше пропилян от Игор Жезус, след като Калъм Хъдсън-Одой и Морган Гибс-Уайт комбинираха, а топката стигна до Неко Уилямс по лявото крило. Той намери бразилския нападател, но Жезус стреля високо над напречната греда.

С наближаването на почивката футболистите на Фулъм застрашаваха по-често противника, а Саша Лукич стреля покрай вратата в 38-ата минута.

В ситуацията за дузпата системата за видеоарбитраж-ВАР отсъди, че „контактът е достатъчен за нарушение“ и мексиканският нападател Хименес реализира единственото попадение в двубоя. Това беше четвъртият гол на Раул Хименес за сезона и 11-ата му отбелязана дузпа за Фулъм от 11 опита.

#Висша лига 2025/26 #ФК Нотингам Форест #ФК Фулъм

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Европейски футбол

Аморим също не оцеля
Аморим също не оцеля
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона
Чете се за: 01:12 мин.
Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим
Чете се за: 01:02 мин.
ПСЖ победи ФК Париж в исторически мач за Луис Енрике ПСЖ победи ФК Париж в исторически мач за Луис Енрике
Чете се за: 03:10 мин.
Интер се върна на върха в Италия Интер се върна на върха в Италия
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ