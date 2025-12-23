Фулъм спечели срещу Нотингам Форест, Хименес се разписа от дузпа

Фулъм се наложи над Нотингам Форест с 1:0 като домакин в среща от 17-ия кръг на английската Висша лига. Успехът беше втори пореден за Фулъм, който събра 23 точки на 13-о място във временното класиране. Тимът на Нотингам допусна трета загуба в последните си пет мача и се намира на 17-а позиция с 18 точки в актива си.

Дузпа, изпълнена от Раул Хименес в петата минута на добавеното време на първата част донесе победата за домакините от Фулъм. Хименес се разписа за 1:0 в края на първото полувреме, след като Дъглас Луис фаулира бразилското крило на домакините Кевин.

Гостите се надяваха, че евентуална победа ще им позволи да изпреварят Фулъм във временното подреждане, но след четвъртото им поражение от четири гостувания във Висшата лига, те остават само на едно място над зоната на изпадащите, макар и с преднина от 5 точки пред 18-ия Уест Хям.

Най-добрият шанс на Нотингам Форест през първото полувреме беше пропилян от Игор Жезус, след като Калъм Хъдсън-Одой и Морган Гибс-Уайт комбинираха, а топката стигна до Неко Уилямс по лявото крило. Той намери бразилския нападател, но Жезус стреля високо над напречната греда.

С наближаването на почивката футболистите на Фулъм застрашаваха по-често противника, а Саша Лукич стреля покрай вратата в 38-ата минута.

В ситуацията за дузпата системата за видеоарбитраж-ВАР отсъди, че „контактът е достатъчен за нарушение“ и мексиканският нападател Хименес реализира единственото попадение в двубоя. Това беше четвъртият гол на Раул Хименес за сезона и 11-ата му отбелязана дузпа за Фулъм от 11 опита.