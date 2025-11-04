БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП...
Чете се за: 00:47 мин.
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Де ла Фуенте: Не е имало никакъв инцидент между Ямал и Карвахал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на националния отбор по футбол на Испания изтъкна важността на обединението преди наближаващото световно първенство през 2026 година.

луис фуенте целта победим финала
Снимка: БТА
Слушай новината

Селекционерът на националния отбор по футбол на Испания Луис де ла Фуенте отхвърли опасенията за потенциален разрив в отношенията между Ламин Ямал и Дани Карвахал, след като двамата футболисти си размениха реплики по време на голямото дерби в Ла Лига между Барселона и Реал Мадрид.

Специалистът настоя, че няма "странно поведение" между съотборниците в националния тим и потвърди, че е говорил с футболистите, за да изтъкне важността на обединението преди наближаващото световно първенство през 2026 година.

"Не е е имало никакъв инцидент или странно поведение от никого", заяви Де ла Фуенте в подкаста Resonancia de Corazón.

"Не е имало сблъсък. Усещането при нас е като едно семейство и като съюз. Общото добро е приоритет пред индивидуалното, а това говори много за групата ни от играчи", добави 63-годишният испански селекционер.

"Говорих доста с Ламин, както и с Дани Карвахал. Убеден съм, че единственият интерес е общият интерес", потвърди още Луис де ла Фуенте и посочи, че изисква професионализъм от футболистите, особено предвид предстоящите важни мачове за националния отбор.

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Ламин Ямал #Национален отбор на Испания по футбол #Луис де ла Фуенте #Дани Карвахал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения изчезнал мъж в Пирин
2
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
3
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
4
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
5
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Скача таксата за издаване на лична карта
6
Скача таксата за издаване на лична карта

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Национални отбори

Талант на Турция пропуска последните квалификационни срещи за Мондиал 2026
Талант на Турция пропуска последните квалификационни срещи за Мондиал 2026
България разбра групата си за квалификациите за световното по футбол за жени България разбра групата си за квалификациите за световното по футбол за жени
Чете се за: 01:30 мин.
Изложба с най-легендарните екипи на България ще бъде открита в Бургас Изложба с най-легендарните екипи на България ще бъде открита в Бургас
Чете се за: 02:52 мин.
Мениджърът Стив Кларк върна четирима футболисти в състава на Шотландия за квалификациите за Мондиал 2026 Мениджърът Стив Кларк върна четирима футболисти в състава на Шотландия за квалификациите за Мондиал 2026
Чете се за: 01:25 мин.
Националният отбор на България по футбол за юноши до 17 г. победи Сан Марино в европейските квалификации, но приключи на 3-о място в групата си Националният отбор на България по футбол за юноши до 17 г. победи Сан Марино в европейските квалификации, но приключи на 3-о място в групата си
Чете се за: 01:42 мин.
Юношеският национален отбор по футбол изпусна победата срещу Швейцария за европейските квалификации Юношеският национален отбор по футбол изпусна победата срещу Швейцария за европейските квалификации
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 00:47 мин.
Криминално
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво "България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво
Чете се за: 11:07 мин.
У нас
Дейвид Бекъм получи рицарско звание Дейвид Бекъм получи рицарско звание
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Ню Йорк избира нов кмет: Кои са основните кандидати и кого подкрепя...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ