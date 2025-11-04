Де ла Фуенте: Не е имало никакъв инцидент между Ямал и Карвахал

Селекционерът на националния отбор по футбол на Испания Луис де ла Фуенте отхвърли опасенията за потенциален разрив в отношенията между Ламин Ямал и Дани Карвахал, след като двамата футболисти си размениха реплики по време на голямото дерби в Ла Лига между Барселона и Реал Мадрид.

Специалистът настоя, че няма "странно поведение" между съотборниците в националния тим и потвърди, че е говорил с футболистите, за да изтъкне важността на обединението преди наближаващото световно първенство през 2026 година.

"Не е е имало никакъв инцидент или странно поведение от никого", заяви Де ла Фуенте в подкаста Resonancia de Corazón.

"Не е имало сблъсък. Усещането при нас е като едно семейство и като съюз. Общото добро е приоритет пред индивидуалното, а това говори много за групата ни от играчи", добави 63-годишният испански селекционер.

"Говорих доста с Ламин, както и с Дани Карвахал. Убеден съм, че единственият интерес е общият интерес", потвърди още Луис де ла Фуенте и посочи, че изисква професионализъм от футболистите, особено предвид предстоящите важни мачове за националния отбор.