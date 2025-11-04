Де ла Фуенте: Не е имало никакъв инцидент между Ямал и Карвахал

Селекционерът на националния отбор по футбол на Испания изтъкна важността на обединението преди наближаващото световно първенство през 2026 година.
Селекционерът на националния отбор по футбол на Испания Луис де ла Фуенте отхвърли опасенията за потенциален разрив в отношенията между Ламин Ямал и Дани Карвахал, след като двамата футболисти си размениха реплики по време на голямото дерби в Ла Лига между Барселона и Реал Мадрид.
Специалистът настоя, че няма "странно поведение" между съотборниците в националния тим и потвърди, че е говорил с футболистите, за да изтъкне важността на обединението преди наближаващото световно първенство през 2026 година.
"Не е е имало никакъв инцидент или странно поведение от никого", заяви Де ла Фуенте в подкаста Resonancia de Corazón.
"Не е имало сблъсък. Усещането при нас е като едно семейство и като съюз. Общото добро е приоритет пред индивидуалното, а това говори много за групата ни от играчи", добави 63-годишният испански селекционер.
"Говорих доста с Ламин, както и с Дани Карвахал. Убеден съм, че единственият интерес е общият интерес", потвърди още Луис де ла Фуенте и посочи, че изисква професионализъм от футболистите, особено предвид предстоящите важни мачове за националния отбор.