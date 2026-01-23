ДеАрън Фокс и Виктор Уембаняма изведоха Сан Антонио до успеха над Юта Джаз

Сан Антонио спечели гостуването си на Юта Джаз със 126:109 в мач от редовния сезон в НБА.

Още един много солиден двубой изигра френската звезда на отбора Виктор Уембаняма, който макар да не бе перфектен в нападение завърши с дабъл-дабъл (26 точки, 13 борби, 5 блокади, 3 асистенции). Благодарение на високия си ръст той успя да пресече атаките на домакините, а четирите му блока са доказателство за солидната му игра в защита.

„Шпорите“ разчитаха на ДеАрън Фокс, който беше в разгара си снощи, отбелязвайки 31 точки от всяка позиция и стреляйки почти безупречно (10 от 13, включително 6 от 9 от тройката).

Той реализира ключова тройка в последната четвърт, която окончателно пречупи съпротивата на домакините.

Уембаняма от своя страна вкара 4 от 7-те си опита отвъд дъгата.

За Юта Джаз новобранецът Ейс Бейли отбеляза 25 точки, а Юсуф Нуркич завърши с 11 точки и 14 асистенции.

С тази победа Сан Антонио Спърс продължава доброто си представяне в Западната конференция, заемайки второ място с баланс от 31 победи и 14 загуби. Юта е на 13-о място с 15 победи и 30 поражения.