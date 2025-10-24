Дебютант в групата на Славия за двубоя с Черно море

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за домакинството на Черно море. В нея за първи път след привличането си попадна Никола Савич. Централният защитник заема мястото на Мартин Георгиев, който получи червен картон при равенството 1:1 с Ботев (Пловдив) миналата седмица.

Мачът с Черно море от 13-ия кръг на Първа лига е в събота, 25 октомври, от 15:30 часа.

Групата на „белите“: Иван Андонов, Леви Нтумба, Георги Петков, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Никола Савич, Лазар Марин, Жордан Варела, Георги Шопов, Иван Минчев, Момо Досо, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Денислав Александров, Владимир Медвед, Тони Тасев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.