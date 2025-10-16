БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отмениха бедственото положение в Елените
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Втори ден без кворум в парламента
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Дембеле все още не е на разположение за ПСЖ

Спорт
В състава се завръщат обаче Дезире Дуе, Маркиньос, Брадли Баркола и Хвича Кварацхелия.

златната топка 2025 бъдещето принадлежи ямал настоящето страната усман дембеле
Носителят на "Златната топка" за тази година Усман Дембеле за пореден път не попадна в разширения състав на Пари Сен Жермен за мача срещу Страсбург в Лига 1 утре вечер, обявиха от френския шампион. Нападателят все още се възстановява и не е готов за игра. Той получи травма с националния тим на 5 септември. В неговото положение са Фабиан Руис и Жоао Невеш.

"Не знам колко дни още ще отсъства. Аз виждам нивото на играчите на тренировка. Опитваме се да не поемаме рискове със здравето на играчите", каза треньорът на ПСЖ Луис Енрике на въпрос за състоянието на Дембеле.

Фабиан Руис все още лекува мускулна контузия, а португалецът Жоао Невеш получи травма на бедрото при победата над Аталанта с 4:0 в Шампионската лига в средата на септември.

За сметка на това Дезире Дуе и Маркиньос сигурно ще попаднат в разширения състав на ПСЖ.

"Трябва да мине и последната тренировка. Ще говорим с тях, за да разберем какви са усещанията им, но е добра новина, че вече са готови", каза още испанският специалист.

Брадли Баркола и Хвича Кварацхелия също трябва да са в състава.

#Лига 1 2025/2026 #ФК Пари Сен Жермен #Усман Дембеле

