Дембеле все още не е на разположение за ПСЖ

Носителят на "Златната топка" за тази година Усман Дембеле за пореден път не попадна в разширения състав на Пари Сен Жермен за мача срещу Страсбург в Лига 1 утре вечер, обявиха от френския шампион. Нападателят все още се възстановява и не е готов за игра. Той получи травма с националния тим на 5 септември. В неговото положение са Фабиан Руис и Жоао Невеш.

"Не знам колко дни още ще отсъства. Аз виждам нивото на играчите на тренировка. Опитваме се да не поемаме рискове със здравето на играчите", каза треньорът на ПСЖ Луис Енрике на въпрос за състоянието на Дембеле.

Фабиан Руис все още лекува мускулна контузия, а португалецът Жоао Невеш получи травма на бедрото при победата над Аталанта с 4:0 в Шампионската лига в средата на септември.

За сметка на това Дезире Дуе и Маркиньос сигурно ще попаднат в разширения състав на ПСЖ.

"Трябва да мине и последната тренировка. Ще говорим с тях, за да разберем какви са усещанията им, но е добра новина, че вече са готови", каза още испанският специалист.

Брадли Баркола и Хвича Кварацхелия също трябва да са в състава.