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Демонстрации с фокус пътна безопасност се проведоха в центъра на София

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Снимка: БНТ
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Днес е Националният ден на безопасността на движението по пътищата. В различни части на страната бяха организирани събития – с фокус върху превенцията на катастрофи, обучението и споделената отговорност на всички участници в движението. В столицата на площад „Света Неделя“ се събраха представители на различни институции като Пътна полиция, Български червен кръст и пожарната. Посетителите можеха да научат повече за тяхната работа чрез демонстрации и игри.

Марта Петрова, председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“: „Това е едно събитие, посветено на превенцията, защото безопасността на пътя първо възниква в главите ни, след това се случва на пътя. За нас е много важно обществото да осъзнае своя потенциал като участници в движението. Човек има много голям потенциал да взаимодейства по-хармонично с пътнотранспортната система, а безопасността преди всичко остава любов към себе си и към другия. Във всяко едно наше действие да използваме активното мислене и нашия разум, за да развиваме онези социални умения, които ни правят по-подготвени и защитени на пътя.“

Фокусът на събитието бяха децата.

Натали Кръстева, ученичка: „Тези събития са важни, защото всеки подрастващ трябва да има висок инстинкт за самосъхранение и е много важна общата култура сред младото поколение. Повечето от младите водачи, според мен, за да впечатлят някой друг си купуват скъпи коли, карат бързо и нарушават закона, мислейки си, че са нещо повече от останалите, но един човешки живот, дали на водача или този срещу колата, е по-безценен от това колко ти е скъпа колата.“

Михаела Петрова, ученичка: „След няколко месеца обмислям да изкарам книжка за мотор, след това за кола и предвид, че скоро ще бъда шофьор, предпочитам от рано да знам повечето неща и да бъда възможно най-отговорен шофьор.“

Една от институциите, която заинтригува присъстващите, беше Българският червен кръст.

Цветелина Цекова, БЧК: „Демонстрираме оказване на първа помощ на хора, които са без сърдечна и дихателна дейност. На манекена показваме как се извършва правилно сърдечен масаж или КПР, може също да сте го чували. Съотношението е 30 към 2 – 30 гръдни притискания към 2 обдишвания. Дълбочината на притисканията също е важна – тя трябва да е една трета от височината на гърдите, честотата трябва да е 100–120 в минута. Точката на самото притискане е в средата на гърдите, с две ръце. Поставя се петата на едната длан върху точката, след това другата ръка върху първата и започваме да притискаме. След 30-ото притискане е време за обдишване. Трябва да се отведе главата назад, за да се освободят дихателните пътища, и с нашата уста обхващаме устата на пострадалия и вдухваме два пъти. След това продължаваме. Това е нашият цикъл.“

На място имаше и симулатор на челен удар със 7 км/ч, на който желаещите можеха да се качат. Повечето от тях описаха „удара“ като много по-силен.

Димитър Михайлов: „Основната цел на симулатора е да покаже първо важността на предпазния колан и след това човек да се замисли. Когато се движим с по-висока скорост и ако се ударим челно, тук скоростта е съвсем малка, симулатор е, никой не излиза наранен, но при по-висока скорост резултатите могат да бъдат много по-различни.“

Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов заяви, че се обмисля промяна в начина, по който ще се разследват инциденти на пътя.

Калоян Калоянов, заместник-министър на вътрешните работи: „Обследването на ПТП със средна или тежка телесна повреда, или настъпила с летален изход – няма вече да включва само моторното превозно средство, водача и т.н., а ще включва например и сервитута на пътя. Давам пример – мантинели, покритие на асфалта, наличие на билбордове, създаващи опасност от сблъсък с моторно превозно средство, крайпътна растителност, включително и дървета. Тези неща ще залягат вече в огледния протокол на досъдебното производство. По този начин ще имаме много по-голяма информация за цялостните причини, поради които настъпва ПТП.“

Кулминацията на събитието беше демонстрация на работата на пожарните служби – те показаха как се обезопасява автомобил след катастрофа, така че лекарите по-лесно да стигнат до пострадалите.

#София #пътна безопасност #демонстрация

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