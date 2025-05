Денвър неутрализира Тъндър и форсира мач №7 в плейофите на НБА

Денвър Нъгетс форсира решаващ мач №7 срещу Оклахома Сити Тъндър в полуфиналите на Западната конференция на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Четвъртият от редовния сезон спечели домакинството си в "Бол Арена" със 119:107 и така изравни серията на 3-3.

PLAYOFF BRACKET



Denver forces Game 7 in OKC



The #NBAPlayoffs presented by Google continue Friday on ESPN! pic.twitter.com/5xi54VjL5C — NBA (@NBA) May 16, 2025

Нъгетс се нуждаеха от седми двубой и в първия кръг на плейофите срещу ЛА Клипърс, а решаващата среща ще се играе в Оклахома на 18 май, неделя. Победителят ще играе финал на Запад срещу Минесота Тимбъруулвс.

Минесота е на финал на Запад за втора поредна година

Джамал Мъри беше под въпрос за сблъсъка днес заради болест, но именно той беше човекът с горещата ръка през първата четвърт, реализирайки 11 точки за Денвър. Домакините стояха по-добре на паркета и дори поведоха с 30:20, но позволиха на гостите да съкратят изоставането си след точно 12 минути игра на 31:28.

Грешките обаче все повече зачестяваха в играта на шампиона от сезон 2023 г, а първенецът от редовния сезон не чакаше втора покана да си върне контрола в двубоя. "Гръмотевицата" поведе в средата на втория период, а авансът растеше с всяка минута, като ключова роля за това имаше другият канадски гард - Шей Гилджъс-Александър, който отбеляза 11 точки, но на сметката му вече личаха и 4 нарушения. Хаосът, който създаваха Нъгетс, им позволи да изравнят резултата при 58:58 със серия от 12 последователни точки, но Лу Дорт вкара тройка със сирената, за да осигури леко преимущество на гостите на почивката - 61:58.

BRAUN FOR THE TIE.



DORT TO PUT OKC UP 3 AT THE BUZZER.



Thunder (up 3-2) lead at halftime of Game 6 on ESPN! pic.twitter.com/RrfCdFG6Tx — NBA (@NBA) May 16, 2025

Гилджъс-Александър продължи да блести, когато е на паркета, но именно ситуацията с фаловете му попречи да се заседи за продължително време в третата четвърт. Двата отбора продължиха битката за пълномощие, като резултатът се движеше в рамките на едно владение на топката. В края на частта обаче две ключови тройки и още един кош на Джулиан Строутър наклониха везните в полза на Денвър, който поведе с 90:82 преди последните 12 минути.

Julian Strawther stepped up BIG-TIME off the bench in the @nuggets Game 6 W



15 PTS (all in the 2nd half)

3-4 3PM

20 MIN



Game 7: Sunday, 3:30pm/et, ABC pic.twitter.com/Soc224oq7A — NBA (@NBA) May 16, 2025

Въпросът беше дали Нъгетс ще издържат на напрежението в последната четвърт, на фона на рухванията им в последните два мача от серията. Отговорът - категорично да. Нападението на Оклахома сякаш рухна, а Никола Йокич продължаваше тихо, но уверено да дирижира играта на домакините, докато Строутър и Кристиан Браун реализираха кош след кош. Леко съмнение се промъкна в заключителните минути, поради зачестили грешки на Денвър, но шампионът от сезон 2022/23 затвори срещата със 119:107.

JOKIĆ GOES NO-LOOK OVER HIS SHOULDER



Game 7 is in Denver's sights! pic.twitter.com/c778R5xAnF — NBA (@NBA) May 16, 2025

Никола Йокич изигра обичайния за него двубой и завърши срещата с 29 точки, 14 борби и 8 асистенции. Болният Джамал Мъри се отличи с 25 точки, Кристиан Браун се включи с 23 точки и 11 овладени под двата ринга топка, а Джулиан Строутър, който бе отбелязал само 17 точки в кариерата си в плейофни мачове, реализира 15, всички от които през второто полувреме.

Другият фаворит за приза за Най-полезен играч в НБА Шей Гилджъс-Александър бе най-резултатен на паркета с 32 точки, но след него бе чак Чет Холмгрен с 19 и 11 борби.