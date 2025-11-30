БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

Денвър със седма поредна победа далеч от дома

Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Никола Йокич се отличи с 26 точки, 10 асистенции и девет борби.

Денвър Нъгетс
Снимка: БТА
Денвър Нъгетс записа седма поредна победа като гост след 130:112 над Финикс, водени от Никола Йокич с 26 точки, 10 асистенции и девет борби. Тим Хардуей-младши допълни 23 точки – лично най-добро за сезона.

Голдън Стейт Уориърс на свой ред се наложиха над Ню Орлиънс с 104:96, като Джими Бътлър III и Гари Пейтън II завършиха с дабъл-дабъл в отсъствието на Стеф Къри.

Паскал Сиакам донесе победата на Индиана Пейсърс с кош със сирената, завършвайки с 24 точки и девет борби при успеха над Чикаго Булс с 103:101. Тре Джоунс изравни 7,5 секунди преди края, но Сиакам проби през двама защитници за решаващия кош. Бенедикт Матюрин добави 19 точки за Пейсърс, които постигнаха втора поредна победа.

В Минеаполис Антъни Едуардс отбеляза 39 точки, а Джулиъс Рандъл добави 16 точки и девет борби за Минесота Тимбърулвс при успеха с 119:115 над Бостън. Джейлън Браун бе най-резултатен за гостите с 41 точки.

Шарлът Хорнетс сложиха край на серията от девет победи на Торонто Раптърс след успех с 118:111 в продължението, с 35 точки от Майлс Бриджис. Кон Кнупел добави 20, Колин Секстън 18, а ЛаМело Бол – 14 точки за домакините, които спечелиха втори пореден мач след седем загуби.

Янис Адетокунбо достигна 21 000 точки в кариерата си и отбеляза 29 за Милуоки Бъкс при победата с 116:99 над Бруклин, прекъсвайки серията им от седем загуби. Ей Джей Грийн добави 15 точки с 5 от 7 стрелби от тройката, а Боби Портис вкара 13 от пейката.

