Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

Депутати от Варна поискаха гаранция от Иван Пешев, че градът ще бъде домакин на Евроволей

Спорт
Десислав Тасков и Кристиан Ганчев изразяват притеснение от появилата се информация, че предстоящите състезания може да бъдат преместени в София.

депутати варна поискаха гаранция иван пешев градът домакин евроволей
Снимка: bgvolleyball.com
След историческия успех на националния отбор по волейбол, варненските депутати д-р Десислав Тасков и Кристиан Ганчев поискаха от министъра на младежта и спорта Иван Пешев гаранция, че морската ни столица ще запази домакинството на европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г. Въпросът идва след слухове за преместване на турнира в София.

Народните представители Тасков и Ганчев отправиха официален писмен въпрос до спортния министър относно бъдещото домакинство на Варна на Евроволей.

В писмото, адресирано чрез председателя на 51-ото Народно събрание г-жа Наталия Киселова, двамата депутати изтъкват значимия принос на националния отбор по волейбол, който за първи път от 55 години спечели сребърен медал на световното първенство за мъже през 2025 г. Според тях блестящото представяне на българските волейболисти е повод за гордост не само за страната, но и за хилядите фенове във Варна.

„Градът е международно признат с отличната си организация и капацитет за подобни събития и заслужава да бъде домакин на европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г.“, се посочва в текста на въпроса.

Тасков и Ганчев изразяват притеснение от появилата се информация, че предстоящите състезания може да бъдат преместени в София. Те настояват министърът на младежта и спорта да изясни какво е официалното становище на ведомството относно избора на град-домакин за първенството.

#Кристиан Ганчев #Европейско първенство по волейбол за мъже 2026 г. #Десислав Тасков #министър Иван Пешев #Български национален отбор по волейбол за мъже

