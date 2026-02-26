Депутатите изслушава двама министри заради военните самолети на летище "Васил Левски"

Американското посолството е поискало с нота разрешение за разполагане на до 15 самолета на международното летище в София за периода от 17 февруари до 31 май. Министърът на отбраната е дал разрешение. Те са за обучение и нямат нападателни способности. Това обясниха министрите на външните работи и на отбраната по време на изслушване в Парламента.

Самолетите на летище "Васил Левски" са на Военновъздушните сили на Съединените щати.

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи:"Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на алианса. Личният състав е за обслужване на самолетите. Самолетите са изцяло с логистична функция и нямат нападателни способности." Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната:"Горепосочената тренировка не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи военни операции, както и с извършване на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други на друга държава или организация въоръжени сили."

Летище "Васил Левски" се използва за паркиране и поддръжка на самолетите поради ограничения капацитет на военната инфраструктура.

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "Летището няма нито едно закъснение, промяна на гражданския трафик и няма как да има."

Служебният премиер не участва в изслушването. Това предизвика атаки срещу него и срещу ПП-ДБ.

Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: "НС да изгласува задължително присъствие на министър-председателя служебния Гюров." Явор Божанков, депутат от ПП-ДБ: "Той има сериозни държавни ангажименти, сериозни ..."

Почивка и нова покана към служебния премиер от администрацията на парламента.

Цончо Ганев, председателстващ НС: "Не само не вдигат телефона, но и няма връзка. Затова искам да ги помоля да се свържат с МВР и да изпратят екип, който да провери дали всичко е наред." Искра Михайлова, депутат от "ДПС- Ново начало": "Остава ни възможността да се обърнем към госпожа Йотова, която да поеме отговорност и да накара назначения от нея премиер да се яви пред НС." Христо Гаджев, депутат от ГЕРБ-СДС: "Предлагам да не го търсим повече, че ще вземем да го уплашим да не дойде утре на контрола." Асен Василев, депутат от ПП-ДБ: "Премиерът, който в този момент, както всички знаете има среща с областните управители и няма нужда да го издирвате." Габриел Вълков, депутат от "БСП-Обединена левица": "А къде е Гюров дори няма да питам - сигурно играе мач с Бербатов."

Изслушването продължи. Финалните отношения на депутатите се различаваха.

Георг Георгиев, депутат от ГЕРБ-СДС: "В това, което става няма нищо страшно. България е изпълнила своите съюзни ангажименти." Цончо Ганев, депутат от "Възраждане": "Ние нямаме интерес да се превърнем в легитимна цел на Иранската държава." Станислав Анастасов, депутат от "ДПС- Ново начало": "Можеше просто да благодарим на съюзниците ни, които са тук за сигурността и спокойствието на българските граждани." Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: "Трудно здравомислещ човек може да бъде убеден, че това е учение на НАТО - 10 цистерни самолети на гражданско летище."

Външният министър подчерта: няма повод за притеснение. И призова: да не се злоупотребява с националната сигурност на страната.



