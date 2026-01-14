Депутатите почетоха паметта на Димитър Пенев с минута мълчание

Народните представители почетоха паметта на Димитър Пенев с минута мълчание. Това се случи преди първото пленарно заседание на Народното събрание за 2026 година след 3-седмична ваканция.

Една от най-знаковите фигури в българския футбол напусна този свят на 80-годишна възраст на 3 януари. Два дни по-късно хиляди хора изпратиха Треньор №1 на 21-и век на Националния стадион „Васил Левски“. На поклонението присъстваха редица бивши футболисти, спортни деятели, политици и почитатели, на които той донесе огромна радост с постиженията в забележителната си кариера.

Късно във вторник стана ясно, че ще бъде вдигнат паметник на Димитър Пенев пред новия стадион на ЦСКА в „Борисовата градина“. Новината съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков в официалния си профил в социалните мрежи.

Той уточни, че решението е взето на среща при столичния градоначалник Васил Терзиев по-рано във вторник, заедно с представители на "червения" клуб.