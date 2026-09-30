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Депутатите приеха промени в Гражданския процесуален кодекс, изслушването на вътрешния министър ще бъде утре

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Депутатитеприеха на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс, внесени от Министерския съвет.

В дневния им ред беше заложено изслушване на вътрешният министър Иван Демерджиев, но точката отпадна за днес и се отлага за утре.

Поводът за изслушването са изнесените данни от Демерджиев за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели, както и информация за насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. Във вторник лидерът на ДПС поиска вътрешният министър да предостави и информация пред депутатите за имотното си състояние, както и за разследването срещу него заради договор за изработването на лични документи.

#изнесени данни #изслушване на Демерджиев #пеевски #депутати

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