Десетки хиляди евро глоби в Гърция заради неспазване тавана на цените на горивата

Санкции за десетки хиляди евро е наложила гръцката Независима служба за контрол на пазара и защита на потребителите в рамките на засилени проверки на бензиностанции за спазване на тавана на печалбата, която наложи правителството с цел смекчаване на поскъпването на горивата, съобщи „Прото тема“.

По-конкретно на остров Родос са били проверени две трети от бензиностанциите, като при половината от проверените обекти е установено надвишаване на лимита на надценката на бензина и дизеловото гориво. На 13 бензиностанции са наложени глоби от общо 65 хиляди евро.

В област Атика, където се намира и столицата Атина, са установени сериозни нарушения в 8 бензиностанции, които са глобени общо с 40 хиляди евро.

В момента текат проверки и в около 100 компании в сферата на търговията с хранителни стоки, където също беше въведен таван на печалбата.