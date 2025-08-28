Диа Евтимова отстъпи пред втората поставена в Анкара на сингъл, отпадна и на двойки

Българската тенисистка Диа Евтимова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Анкара (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

38-годишната Евтимова загуби от поставената под номер 2 Елена Яшина (Русия) с 6:7 (3), 0:6 за 96 минути. Тя започна добре и поведе с 5:2, а при 6:5 пропусна и сетбол при подаване на съперничката. В последствие 32-годишната рускиня доминиране в тайбрека, а във втория сет не даде дори гейм на съперничката си.

Българката вчера прекъсна серия от 11 поредни загуби на единично във веригата на ITF, но не успя да достигне до първия си четвъртфинал от юни 2024 година след състезание от същия ранг в Куршумлийска Баня (Сърбия). Бившата националка има десет титли на единично в Тура на ITF, но последната е от октомври 2018 година.

Евтимова записа поражение и в турнира на двойки, след като в тандем с Дюн Весо загуби на четвъртфиналите.

Българката и французойката отстъпиха след 6:2, 6:7(5), 3-10 пред индийката Ашмита Ийстварамурти и рускинята Ирина Хайндрава.