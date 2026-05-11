БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Прогресивна България" с мерки срещу високите...
Чете се за: 05:22 мин.
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в...
Чете се за: 07:40 мин.
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни...
Чете се за: 02:32 мин.
Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Диего Симеоне: Елиминирахме Барселона два пъти - това е невероятно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на Атлетико Мадрид призна класата на шампиона в Ла Лига, но подчерта успехите на своя тим срещу каталунците

Диего Симеоне: Елиминирахме Барселона два пъти - това е невероятно
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне не скри изненадата си от факта, че неговият отбор е успял да елиминира Барселона в две различни турнири през сезона, въпреки доминацията на каталунците в Испания.

"Честно казано, говорим за това през целия сезон – Барселона е може би най-добрият отбор в света и напълно заслужено спечели титлата. Те играят невероятен футбол“, коментира аржентинецът след последните събития в Ла Лига.

Симеоне обаче подчерта постижението на своя тим, който успя да отстрани „блаугранас“ както в Шампионската лига, така и в турнира за Купата на краля.

"Гледах мача и си мислех – елиминирахме Барселона два пъти, Боже мой! Това е нещо, което трябва да оценим“, добави наставникът на „дюшекчиите“.

Въпреки тези успехи срещу шампиона, сезонът на Атлетико остава разочароващ в първенството. Тимът се намира на четвърто място, далеч зад лидера и с минимални шансове да се изкачи до третата позиция.

"Имаме малък шанс. Ако спечелим оставащите мачове и Виляреал допусне грешки, може да стигнем до последния кръг с възможност да завършим трети. Това е нашата цел“, заяви Симеоне.

Атлетико ще гостува на Осасуна в следващия кръг, като ще се опита да запази надеждите си за по-предно класиране до края на сезона.

#ПФК Барселона #ФК Атлетико Мадрид #Диего Симеоне

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет
1
Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба,...
Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър през седмицата
2
Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър...
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма "Св. Георги" в Одрин: За мен това е недоразумение
3
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма...
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически
4
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са...
DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия" (СНИМКИ)
5
DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия"...
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните дружества, както и сключване на договори и обществени поръчки
6
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
2
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Европейски футбол

Ханзи Флик уточни детайлите по новия си договор с Барселона
Ханзи Флик уточни детайлите по новия си договор с Барселона
Нико Уилямс се размина със сериозна контузия Нико Уилямс се размина със сериозна контузия
Чете се за: 01:22 мин.
Ливърпул почита Диого Жота и Андре Силва с мемориал пред "Анфийлд" Ливърпул почита Диого Жота и Андре Силва с мемориал пред "Анфийлд"
Чете се за: 01:25 мин.
Мбапе се превърна в мишена на остри критики Мбапе се превърна в мишена на остри критики
Чете се за: 01:25 мин.
Филип Кръстев претърпя операция Филип Кръстев претърпя операция
Чете се за: 01:42 мин.
Николета Бойчева се разписа при победата на ФК Фарул (Констанца), който спечели титлата в Румъния Николета Бойчева се разписа при победата на ФК Фарул (Констанца), който спечели титлата в Румъния
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край на пировете по време на чума
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Антон Кутев, "Прогресивна България": Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула Антон Кутев, "Прогресивна България": Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Велислава Петрова, външен министър: България ще бъде активен...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
БНТ 3 е категоричният избор на българските зрители за Джиро...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Доналд Тръмп: "Примирието е на изкуствено дишане"
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ