Диего Симеоне: Елиминирахме Барселона два пъти - това е невероятно

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне не скри изненадата си от факта, че неговият отбор е успял да елиминира Барселона в две различни турнири през сезона, въпреки доминацията на каталунците в Испания.

"Честно казано, говорим за това през целия сезон – Барселона е може би най-добрият отбор в света и напълно заслужено спечели титлата. Те играят невероятен футбол“, коментира аржентинецът след последните събития в Ла Лига.

Симеоне обаче подчерта постижението на своя тим, който успя да отстрани „блаугранас“ както в Шампионската лига, така и в турнира за Купата на краля.

"Гледах мача и си мислех – елиминирахме Барселона два пъти, Боже мой! Това е нещо, което трябва да оценим“, добави наставникът на „дюшекчиите“.

Въпреки тези успехи срещу шампиона, сезонът на Атлетико остава разочароващ в първенството. Тимът се намира на четвърто място, далеч зад лидера и с минимални шансове да се изкачи до третата позиция.

"Имаме малък шанс. Ако спечелим оставащите мачове и Виляреал допусне грешки, може да стигнем до последния кръг с възможност да завършим трети. Това е нашата цел“, заяви Симеоне.

Атлетико ще гостува на Осасуна в следващия кръг, като ще се опита да запази надеждите си за по-предно класиране до края на сезона.