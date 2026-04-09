Министерството на финансите ще публикува списък с...
Диего Симеоне: Показахме максимална ефективност срещу изключително силен съперник

Треньорът на Атлетико остава предпазлив въпреки успеха над Барселона и подчертава, че реваншът ще бъде изключително труден

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне изрази задоволство от представянето на своя тим при победата с 2:0 над Барселона в първия четвъртфинал от Шампионската лига, но подчерта, че нищо не е решено преди реванша.

"Не бяхме печелили тук досега. Много е трудно срещу отбор, който играе може би най-добрия футбол в Европа. Ние обаче успяхме да ги нараним в точните моменти“, заяви Симеоне.

Аржентинският специалист отличи ефективността на своя тим, който се възползва максимално от малкото си положения.

"Футболът е прекрасен, защото всичко опира до ефективността. Днес бяхме на 100% в това отношение, а в други мачове ни е липсвала“, добави той.

Симеоне коментира и ключовия момент с червения картон за защитника на Барселона, като защити съдийското решение.

"Има логика в ситуацията. Съдията прецени по същия начин, както и играчът в ситуацията“, каза наставникът.

Въпреки комфортния аванс, треньорът на Атлетико остава предпазлив за изхода от сблъсъка.

"Нито сме прекалено напред, нито назад. Знаем срещу кого се изправяме. Те са изключително силни и ще ни затруднят сериозно в реванша“, подчерта Симеоне.

Той призова и феновете за подкрепа в предстоящия двубой в Мадрид.

"Ще ни трябва помощта на нашите привърженици повече от всякога. Очаква ни още един много труден мач“, завърши специалистът.

Свързани статии:

Атлетико усложни живота на Барселона и мечтае за полуфиналите
"Рохинланкос" матираха каталунците за успешен старт на...
ТОП 24

Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има загинал
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените
Мъжът, хванат с 6 промила алкохол на АМ "Струма", поиска по-лека мярка
Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
Още от: Шампионска лига

Луис Енрике: Не загубихме търпение и показахме колко силен отбор сме
Джейми Карагър разкритикува остро тактиката на Слот след тежката загуба на Ливърпул в Париж Джейми Карагър разкритикува остро тактиката на Слот след тежката загуба на Ливърпул в Париж
Барселона обмисля жалба до УЕФА заради съдийството срещу Атлетико Барселона обмисля жалба до УЕФА заради съдийството срещу Атлетико
Ханзи Флик: Не разбирам защо ВАР не се намеси - това е невероятно Ханзи Флик: Не разбирам защо ВАР не се намеси - това е невероятно
Атлетико усложни живота на Барселона и мечтае за полуфиналите Атлетико усложни живота на Барселона и мечтае за полуфиналите
ПСЖ хвърли в размисли Ливърпул и предвкусва Топ 4 в Шампионската лига ПСЖ хвърли в размисли Ливърпул и предвкусва Топ 4 в Шампионската лига
Водещи новини

Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са били открити в Пловдив
Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки
Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън от Йерусалим Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън от Йерусалим
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ) България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
ВАС остави без уважение исканията на БНБ по делото за...
Задържаният у нас шейх от ОАЕ остава в ареста
Кой ще влезе в надпреварата за "Златна палма" в Кан тази...
