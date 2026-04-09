Диего Симеоне: Показахме максимална ефективност срещу изключително силен съперник

Треньорът на Атлетико остава предпазлив въпреки успеха над Барселона и подчертава, че реваншът ще бъде изключително труден
Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне изрази задоволство от представянето на своя тим при победата с 2:0 над Барселона в първия четвъртфинал от Шампионската лига, но подчерта, че нищо не е решено преди реванша.
"Не бяхме печелили тук досега. Много е трудно срещу отбор, който играе може би най-добрия футбол в Европа. Ние обаче успяхме да ги нараним в точните моменти“, заяви Симеоне.
Аржентинският специалист отличи ефективността на своя тим, който се възползва максимално от малкото си положения.
"Футболът е прекрасен, защото всичко опира до ефективността. Днес бяхме на 100% в това отношение, а в други мачове ни е липсвала“, добави той.
Симеоне коментира и ключовия момент с червения картон за защитника на Барселона, като защити съдийското решение.
"Има логика в ситуацията. Съдията прецени по същия начин, както и играчът в ситуацията“, каза наставникът.
Въпреки комфортния аванс, треньорът на Атлетико остава предпазлив за изхода от сблъсъка.
"Нито сме прекалено напред, нито назад. Знаем срещу кого се изправяме. Те са изключително силни и ще ни затруднят сериозно в реванша“, подчерта Симеоне.
Той призова и феновете за подкрепа в предстоящия двубой в Мадрид.
"Ще ни трябва помощта на нашите привърженици повече от всякога. Очаква ни още един много труден мач“, завърши специалистът.