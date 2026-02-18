Димитър Илиев бе номиниран за служебен министър на младежта и спорта

Посоченият за служебен министър-председател Андрей Гюров обяви избраните от него министри в служебното правителство пред президента Илияна Йотова, като сред тях министър на младежта и спорта е Димитър Илиев.

За него постът не е нов, тъй като Димитър Илиев заемаше същата позиция в редовния кабинет на Николай Денков през 2023 година.

Той е роден на 2 август 1975 година. Илиев е бивш рали състезател, като е осемкратен шампион на България и печели Рали България през 2007 година. Димитър Илиев е с висше образование от Националната спортна академия, специалност "Автомобилизъм".