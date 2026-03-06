Димитър Илиев откри нов закрит тенис корт в Радомир

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съоръжението дава възможност на младите хора да спортуват целогодишно.

Снимка: Министерство на младежта и спорта
Слушай новината

Новият закрит корт в Радомир дава възможност на повече деца и млади хора да спортуват целогодишно, да водят активен и здравословен начин на живот и да стоят далеч от вредни зависимости. Спортът възпитава дисциплина, упоритост и ценности, които помагат на младите хора да изграждат своето бъдеще. Това каза министърът на младежта и спорта Димитър Илиев по време на откриването на нов закрит тенис корт в Радомир.

На събитието присъстваха и кметът на Община Радомир Кирил Стоев и заместник-кметът Станислава Генадиева. Те подчертаха, че новото спортно съоръжение е важна инвестиция в развитието на местната спортна инфраструктура.

Съоръжението е реализирано като част от усилията на Министерството на младежта и спорта (ММС) за развитие на спортната инфраструктура и насърчаване на младите хора към активен и здравословен начин на живот.

Обектът е изграден по реда и условията на Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти за 2023 г. и Наредба №1 от 6 октомври 2023 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти на ММС – държавна и общинска собственост. Финансовото подпомагане от страна на Министерството възлиза на 413 668,82 лв. с ДДС, а общата стойност на реализирания проект е 823 506,77 лв. с ДДС. По проекта е изградена покрита зала с игрище за тенис на корт и бадминтон.

