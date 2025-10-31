Димитър Илиев се завръща в групата на Локомотив за дербито на Пловдив

Представителният отбор на Локомотив се изправя срещу Ботев в дербито на Пловдив. "Черно-белите" приемат "жълто-черните" утре (01.11) от 14:45 часа на "Лаута".

Капитанът Димитър Илиев се завръща в групата на Локомотив. Наказан за срещата е Лукас Риян, a с контузии са Калоян Костов и Крист Лонгвил.

Групата за дербито с Ботев: Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Парвиз Умарбаев, Александър Александров, Димитър Илиев, Жулиан Лами, Каталин Иту, Севи Идриз, Франсиско Политино, Аксел Велев, Хуан Переа.